Governo Draghi, scintille nel centrodestra. La Meloni e il "lapsus" di Salvini

11 febbraio 2021 a

a

a

Si accendono le prime scintille nel centrodestra dopo la decisione del leader leghista Matteo Salvini (e di Silvio Berlusconi) di sostenere il governo Draghi e, al contrario, il rifiuto da parte della numero uno di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Salvini ha parlato a nome del centrodestra? "Lo considero un lapsus: Salvini sa ovviamente che il centrodestra non si racchiude in coloro che hanno scelto di tornare al governo col Pd e con il M5s. C'è anche l'opzione di un'opposizione collaborativa e penso che il centrodestra rimarrà compatto e quando tornerà la democrazia in Italia governeremo questa Nazione insieme" ha detto la Meloni rivendicando la sua scelta di restare all'opposizione.

Meloni: se si votasse vincerebbe il centrodestra. Italia ostaggio di Pd-M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.