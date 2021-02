Berlusconi a Roma per le consultazioni. Poi l'incontro con Mario Draghi

09 febbraio 2021 a

Niente scherzi o gialli dell’ultimo minuto. Questa volta Silvio c’è. Berlusconi ha preso in sicurezza il suo aereo privato ed è atterrato a Ciampino per incontrare il suo amico Mario Draghi faccia a faccia. Chissà che effetto provocherà agli iscritti alla piattaforma Rousseau anche la presenza fisica di Berlusconi ai fini della decisione se votare si o no al governo Draghi. In rete lo scontro è già acceso.

Il Cav si concederà un po' di riposo dal viaggio nella ex Villa Zeffirelli di sua proprietà sull’Appia Antica, diventata la sua nuova residenza capitolina dopo l’addio alla sede storica di Fi di Palazzo Grazioli (il contratto d’affitto è scaduto il 31 dicembre scorso). Poi, apprende l’Adnkronos, il leader azzurro vedrà i vertici del partito: Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Parteciperà anche la senatrice Licia Ronzulli. Atteso Gianni Letta. Per l’ex premier sarà il primo pranzo nella villa che oggi "inaugura", visto che manca dalla Capitale da quando è scattato il lockdown per la prima ondata di contatti Covid.

Berlusconi aveva dato forfait al primo giro di consultazioni con Draghi per «motivi precauzionali legati allo stato di salute». Con una nota ufficiale del partito il Cav aveva fatto sapere che non sarebbe venuto Capitale e di aver anticipato al telefono la posizione di Fi a "SuperMario". Fonti azzurre avevano precisato che l’ex premier «stava benissimo» ma i medici, Alberto Zangrillo in testa, gli avrebbero consigliato di restare in Provenza dopo aver prescritto un periodo di riposo assoluto di almeno 15 giorni.

