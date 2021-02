Draghi difenda la nostra sovranità finanziaria. Adolfo Urso al nuovo governo

09 febbraio 2021 a

Adolfo Urso contro l'acquisizione di Borsa Italiana da parte del gruppo francese Euronext. Il senatore di Fratelli d'Italia punta il dita contro l'operazione e chiede la difesa della sovranità finanziaria del nostro Paese. Per questo ha già presentato un'interrogazione al futuro governo Draghi. "Tra i primi compiti del futuro governo Draghi ci sarà la tutela della sovranità economica e finanziaria del Paese che il governo Conte e in particolare il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, hanno messo a dura prova", dichiara il responsabile del dipartimento Impresa e Attività produttiva di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir.

"Mi riferisco soprattutto alla vicenda dell'acquisizione di Borsa italiana da parte del gruppo francese Euronext, che è stata condotta dal governo facendo credere che si sarebbe risolta in un momento di crescita per il nostro Paese, consentendo l'ingresso di Borsa Italiana in un gruppo paneuropeo con un presidio stabile di investitori italiani. La verità, invece, è tutt'altra e risponde alla strategia di aggressione economica messa in atto dal governo francese, e ben descritta nel Recovery plan francese, che punta a rinforzare la sovranità economica nazionale e far diventare Parigi capitale finanziaria europea. Infatti - prosegue Urso - appare ora evidente che sulla base degli accordi di governance l'Italia non avrà la effettiva possibilità di partecipare alle scelte gestionali e strategiche della futura Borsa italiana ma soltanto di proporre nomine nel consiglio di sorveglianza. Peraltro, su questa operazione pesanti rilievi erano stati formulati dallo stesso Copasir nel corso della sua relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo. Ciononostante il ministro Gualtieri ha proceduto all'operazione che adesso rischia di esporre un'infrastruttura strategica per l'Italia che gestisce una rete di dati sensibili relativi a titoli di Stato, imprese quotate e migliaia di piccole e medie imprese. Per questo - conclude - ho presentato un'interrogazione al futuro governo chiedendo che sia tutelata l'autonomia e l'integrità di Borsa Italiana e sia fatta chiarezza sull'utilizzo delle informazioni riguardanti le imprese italiane e, inoltre, quali misure saranno adottate nell'ambito del Recovery Plan italiano per preservare la sovranità economica e finanziaria italiana e in particolare di Borsa Italiana, evitando che le sue attivita' rientrino dell'ambito degli interessi strategici francesi".

