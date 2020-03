Coronavirus: Urso (FdI), 'percettori RdC per sostituire braccianti stagionali stranieri'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "I percettori del reddito di cittadinanza potrebbero sostituire i 370mila braccianti stagionali stranieri che quest’anno avranno difficoltà a venire in Italia per le restrizioni già imposte da molti Paesi di provenienza per l’allarme coronavirus". A proporlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, rilevando come sia "particolarmente grave la situazione per il settore agricolo già duramente penalizzato nelle esportazioni e che potrebbe avere durissimi contraccolpi soprattutto in alcune tipologie di colture che necessitano di raccolta in breve tempo in assenza della manodopera necessaria".

"Pensiamo che si possano utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza, ove necessario attraverso alcune modifiche normative che consentano il loro pieno utilizzo quali lavoratori stagionali, lasciando ai datori di lavoro la possibilità di utilizzare appieno il ‘bonus cittadinanza’ ovviamente integrandolo con quanto previsto dai contratti stagionali agricoli", sottolinea Urso.

In tal modo, rileva, "si darà un concreto aiuto al settore agricolo, salvando la produzione, ma anche riducendo i costi della raccolta, e nel contempo integrando il reddito dei percettori del Rdc", conclude il senatore di FdI.