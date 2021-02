Governo, Mario Draghi sistema Zingaretti e Pd: "Se non le piace può sempre bocciare"

06 febbraio 2021 a

a

a

Osso duro senza alcun dubbio. Mario Draghi non si nasconde certo dietro l’ipocrisia e i conti li deve fare con lui Nicola Zingaretti, nel momento del colloquio tra il presidente incaricato e la delegazione del Pd. Zingaretti parla di riforme e dice che il progetto può essere più forte se è sostenuto da una maggioranza forte e omogenea. Una maniera per mettere veti su altre forze politiche senza dirlo. E Draghi gli risponde come merita, la sintesi la farà il premier e se ai partiti non piacerà potranno sempre bocciarla. Becca e porta a casa...

Non lo hanno capito: Draghi prepara la fase due (e la cantonata ai partiti)

