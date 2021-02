Travaglio sugli specchi a Otto e mezzo: "Mattarella era disperato e..." Così difende la profezia disastrosa su Draghi

05 febbraio 2021 a

La sentenza era così definitiva da riportare alla mente Piero Fassino e la sua storica frase: "Se Grillo vuole fare politica faccia un suo partito e vediamo quanti voti prende...". La previsione che si trasforma in una profezia al contrario porta la firma di Marco Travaglio: "Se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo lanci... Chiamino Draghi così scopriranno subito che non è disponibile e la piantano visto che è un anno che parlano di una cosa che non esiste".

Il resto è storia recente. Il governo rossogiallo di Giuseppe Conte è crollato sotto i colpi e i tatticismi di Matteo Renzi e il capo dello Stato Sergio Mattarella ha risposto all'appello di Travaglio, ha chiamato Mario Draghi e questi ha risposto positivamente.

Stasera venerdì 5 febbraio a Otto e mezzo il direttore del Fatto quotidiano ha respinto le ironie in stile "le ultime parole famose". "Ti ho detto che Draghi non era disponibile perché non lo era fino a domenica scorsa", dice a Lilli Gruber. "Devo coprire le mie fonti e non posso dire chi me lo ha detto. Ma poi qualcosa è successo, domenica pomeriggio, e Mattarella lo ha chiamato disperato. E Mario Draghi non ha potuto dire di no...", ha detto in collegamento a Otto e mezzo insieme a Massimo Cacciari e al direttore de La Stampa Massimo Giannini.

La ricostruzione non sorprende la conduttrice della trasmissione di La7. "Domenica forse neanche alla moglie avrà detto che accettava...", arriva da dire Lilli Gruber.

Nella stessa trasmissione era andata in onda la sventurata profezia del direttore del Fatto. Mentre andava in scena l'addio di Giuseppe Conte e Rocco Casalino a Palazzo Chigi, Jacobo Iacoboni, giornalista de La Stampa, aveva rilancia la breve clip che smentisce Travaglio. In collegamento a Otto e Mezzo, era straconvinto che Draghi non avrebbe mai accettato. E invece? "L'hanno chiamato" cinguetta il giornalista pubblicando i 12 secondi di video in cui Travaglio sbaglia completamente le previsioni. Ma ora sappiamo che cosa è successo...

