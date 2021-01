Dimissioni Conte, l'ultimo disperato tentativo di Travaglio. Agita il fantasma di Berlusconi al Qurinale

26 gennaio 2021 a

Le dimissioni di Giuseppe Conte che oggi salirà al Quirinale lasciano una scia di lacrime. Lo dimostra la prima pagina di oggi de Il Fatto Quotidiano. "Conte va a casa. E B. al Quirinale", dove B. sta naturalmente per Silvio Berlusconi, titola il giornale di Marco Travaglio che, in un ultimo disperato tentativo, agita il fantasma del Cav. Lo spauracchio sempre di moda in certi ambienti.

