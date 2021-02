Conte schiera a favore i 5 Stelle . Svolta per il governo Draghi

Sullo stesso argomento: Berlusconi apre a Draghi: pronti a sostenere il governo dei migliori

Il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte scende in campo e si pone come punto di riferimento - se non leader - del Movimento 5 stelle, garante degli equilibri della forza politica pentastellata, un ruolo che può essere paragonato a quello che aveva fino a poco tempo fa Beppe Grillo, con il quale il giurista pugliese si è sentito diverse volte in questi giorni.

Una discesa in campo, secondo quanto si apprende da numerosi retroscena, sul modello ’predellino' di Berlusconi. Non solo. Parlando tavolino di cristallo in piazza Colonna Conte si pone alla guida del Movimento ma anche della coalizione di centrosinistra - M5S-Pd-Leu - pronta a sfidare il centrodestra. Nulla è deciso sul suo ruolo, ma in un M5S profondamente diviso e in difficoltà sull’arrivo di Mario Draghi, la sua posizione -"Ci sono e ci sarò"- potrebbe essere determinante per rimettere insieme i cocci.

Il Movimento 5 stelle nelle prossime settimane varerà la sua nuova squadra di vertici, con Conte che si ponte, quindi, come ’garante'. E svolgerà, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, anche il ruolo di garante nell’eventuale esecutivo Draghi. Nella veste che ha indossato nel Conte 2 il segretario dem Zingaretti. Ma ora occorrerà capire cosa succederà nel Movimento che deciderà autonomamente. Potrebbe pesare comunque l’endorsment di Conte che oggi ha aperto a Draghi, auspicando però un esecutivo politico e non tecnico.

Il premier uscente davanti ai giornalisti che lo attendevano di fronte a Palazzo Chigi ha ringraziato il presidente Sergio Mattarella e ha detto di non porre "nessun ostacolo a Draghi, i sabotatori sono altrove. Auspico un governo politico". Poi il messaggio alla galassia grillina.

"Mi rivolgo agli amici dei 5 Stelle: io ci sono e ci sarò. Come pure dico agli amici del Pd e di Leu: noi dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perché il nostro progetto politico, che ho sintetizzato come alleanza per lo sviluppo sostenibile, continui. È un progetto forte, concreto, che aveva già iniziato a dare buoni frutti. Dobbiamo continuare a perseguirlo perché offre una prospettiva reale di modernizzazione del nostro Paese nel segno della transizione energetica, digitale e dell’inclusione sociale", ha detto Giuseppe Conte a piazza Colonna.

Immediata la reazione positiva di Luigi DI Maio. “Ringrazio profondamente Giuseppe Conte per le sue parole, per la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta, in un momento di grande difficoltà per il Paese. Condivido pienamente la necessità di un forte impulso politico nel governo che andrà a formarsi. Il Movimento gli è riconoscente e continuerà ad essere protagonista anche grazie a lui”, si legge in una nota.

