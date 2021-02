Berlusconi apre a Draghi: pronti a sostenere il governo dei migliori

04 febbraio 2021 a

a

a

La scelta di Mario Draghi, una sua vecchia conoscenza, per Silvio Berlusconi è quella giusta e coerente con iul governo di alto proifilo chiesto da Forza Italia. In altre parole, quell'esecutivo dei migliori abbozzato dal Cav nelle ore della crisi mentre gli alleato Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiedevano, con diversi gradi di assolutezza, le elezioni anticipate.

Renzi fulmina Bettini: la corrente thailandese del Pd non mi riguarda

«La scelta del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese. Un’antica stima mi lega a Mario Draghi, che fu il nostro governo a nominare Governatore della Banca d’Italia e ad indicare, superando le resistenze di alcuni partner europei, alla guida della BCE».

Draghi dà il via alle consultazioni. Tecnico o politico? Super Mario rischia

Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, dopo avere riunito in videoconferenza il vicepresidente Antonio Tajani e le capigruppo Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini. «È naturale dunque da parte nostra guardare senza alcun pregiudizio al tentativo del Presidente incaricato, al quale proporremo - nella naturale prosecuzione di un atteggiamento responsabile che contraddistingue l’azione di Forza Italia - idee e contenuti. Ho parlato di "governo dei migliori" ed è ovvio attendersi una squadra di governo di profilo adeguato all’enorme impegno che l’esecutivo avrà di fronte e che rappresenti davvero le migliori energie del Paese e ci aspettiamo ovviamente anche un programma all’altezza delle esigenze e delle aspettative della Nazione, su temi cruciali come il piano vaccinale, il Recovery Fund, i ristori, il fisco, la burocrazia, la giustizia", dice ancora Berlusconi.

#DiMaio prova a spezzare l'asse #Conte-#Casalino. Appello ai grillini: su #Draghi pensiamoci bene...

«L’Italia, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, ha bisogno di ricevere risposte certe e immediate sull’emergenza sanitaria, economica e sociale: è compito della politica assumersi la responsabilità delle scelte con le donne e gli uomini che la rappresenteranno nell’esecutivo. Su questo, con il nostro Vice Presidente Tajani e gli altri dirigenti di Forza Italia, ci siamo confrontati e continueremo a confrontarci con i leader del centro-destra, convinti dell’importanza di preservare un’alleanza essenziale per il futuro del Paese», conclude il Cav.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.