Inchiesta fondi gruppi consiliari, assolto Esterino Montini e altri 12 del Pd

Tutti assolti, tra cui tredici ex consiglieri regionali del Lazio, coinvolti nell'inchiesta della Procura di Roma sulle spese pazze del gruppo Dem in Consiglio regionale. L'ottava sezione collegiale di Roma ha fatto cadere le accuse, con la formula perché il fatto non sussiste, per l'ex capogruppo del Pd ed attuale sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, per l'attuale senatore del Pd, Bruno Astorre, per l'attuale deputato Pd Claudio Mancini, per vicesegretario del Pd Enzo Foschi, Marco Di Stefano e Claudio Moscardelli. L'indagine riguardava fatti che risalgono al periodo compreso tra il 2010 e il 2013.

Il fatto non sussiste. Il senatore dem Astorre assolto dopo otto anni

"Sono sempre stato fiducioso, ma non nascondo che ho aspettato con ansia la conclusione di questo processo durato tanti anni - ha commentato Esterino Montino - "La motivazione è che 'il fatto non sussiste'. La sentenza ha ristabilito l'ordine vero delle cose, il gruppo di allora del Pd alla Regione Lazio aveva solo fatto il proprio dovere lavorando in totale trasparenza e onestà".

