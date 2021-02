Quella volta che Draghi fece spesa per i poveri. Ma obbligò i volontari al silenzio

03 febbraio 2021 a

a

a

L'episodio risale a 7 anni fa. Mario Draghi era numero uno della Bce, ma era tornato a Roma per passare il week end con la moglie Maria Serenella (di cognome Cappello, è padovana di origine) e i figli Federica e Giacomo. Alla radio sentì lo spot di una iniziativa annuale del Banco alimentare: la raccolta della spesa in molti supermercati per donare cibo alle famiglie indigenti.

Conte finisce a guardare i cantieri. Strepitoso Neri Marcorè da Floris | VIDEO

Draghi guardò la moglie negli occhi e le disse: “Facciamola anche noi”. Prese l'auto e scelsero di andare lontano dalla casa dei Parioli facendo una super spesa all'ipermercato Auchan di Casal Bertone. Vide subito all'esterno i ragazzi volontari del Banco Alimentare, che porgevano sacchetti della raccolta e il foglio delle istruzioni sui generi alimentari non deperibili che potevano servire. Si fermò a chiacchierare con loro facendosi spiegare l'iniziativa e disse: “prendo un carrello in più, poi ci pensate voi a riempire i cassetti?”. Fu di parola.

Ecco Mario Draghi al liceo, riuscite a riconoscerlo? La foto di classe (con altri compagni famosi)

All'uscita con sorpresa dei ragazzi lasciò un carrello colmo fino all'orlo di quel che era stato richiesto. I ragazzi- tutti molto giovani- lo ringraziarono e chiesero se potevano scattare una foto insieme. “Certo, volentieri”, disse Draghi, “ma dovete tenerla per voi. Non voglio che si sappia nulla di questo incontro di questa mattina”.

Mario Draghi accetta l'incarico da Mattarella. E al Quirinale spuntano i 'draghetti'

Promessa fatta. Ma da marinaio, perché non capita tutti i giorni un selfie con il più importante banchiere di Europa. E la foto- quella pubblicata qua sopra- finì inevitabilmente su qualche profilo Instagram dei ragazzi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.