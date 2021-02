Giuseppe Conte finisce a guardare i cantieri. Strepitoso Neri Marcorè, l'imitazione da Floris (VIDEO)

03 febbraio 2021 a

a

a

Giuseppe Conte finisce a guardare i cantieri con gli anziani. Esilarante Neri Marcorè, il comico è clamorosamente sul pezzo e pochi minuti dopo l'annuncio di Sergio Mattarella, che ha convocato al Quirinale Mario Draghi per affidargli il governo dopo il flop della trattativa tra Pd, M5s e Renzi, a DiMartedì su La7 indossa le panni dell'avvocato del popolo (di seguito e a questo link il video).

Nell'imitazione mandata in onda nel programma condotto da Giovanni Floris, Conte-Marcorè attende la chiamata di Sergio Mattarella che non arriva mai. "Di cosa si occupa?" gli chiede uno accanto a un cantiere: "Lo sa che non lo so...", risponde l'avvocato del popolo che rischia la crisi di nervi.

Mario Draghi, già scatta la conta in Parlamento. "Avrà meno voti di Conte", la profezia di Mastella

Nella parodia spunta anche la lettera in stile Totò e Peppino a quattro mani con Rocco Casalino. "Ce l'abbiamo messa tutta, anzi ce li abbiamo messi tutti... Pd, M5s, pure Tabacci e Polverini" scrive nella strepitosa lettera a Mattarella in cui svetta la "pandemia delle vacche" che c'è stata quest'anno.

Abbiamo perfino lavorato! Incredibile Toninelli, il post su Draghi è clamoroso

A chiamare però sono solo Alessandro Di Battista, dirottato in Sud America con un biglietto economy, e Paolo Gentiloni. Telefona pure lui, l'uomo della provvidenza, Mario Draghi: "Gentiloni dice che piuttosto che pagare un caffé ti taglieresti un rene... Se ci vuoi fare un governo insieme... Vedi tu".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.