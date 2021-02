Renzi stacca la spina a Conte e gela Fico: "Non c'è accordo su nulla"

02 febbraio 2021 a

È il giorno della verità per la risoluzione della crisi di Governo, ma i segnali arrivati dopo il tavolo programmatico aperto da Roberto Fico non hanno per il momento portato a passi in avanti. Anzi. “Non c’è accordo su nulla” tuona Matteo Renzi nell’assemblea con i senatori e i deputati di Italia viva che si è svolto in video conferenza.

“Non stanno concedendo nulla. Italia viva è - le parole del leader di Iv riferite da Adnkronos - favorevole a un accordo, ma gli altri partiti non accettano nessuna mediazione sui temi grossi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto”.

Fino ad ora la trattativa per costituire un nuovo esecutivo è stata quindi un buco nell’acqua, soprattutto sul tema della giustizia, “lo zero assoluto” ha aggiunto Renzi nei colloqui con i parlamentari del suo gruppo.

Da parte dell’ex premier, che ha staccato la spina al Governo-Conte ritirando le sue ministre, va avanti un tentativo di conciliazione tra le posizioni, nonostante lo stupore con cui ha accolto il comportamento della controparte durante la trattativa: “Noi cerchiamo l’intesa, dovrebbero fare qualche passo anche gli altri. Però non ci sono segnali dal Pd e dal M5s. Fino all’ultimo - conclude Renzi - proveremo a vedere se c’è una disponibilità a una mediazione”. I parlamentari di Italia viva faranno un nuovo punto della situazione nelle prossime ore, ma la strada per un nuovo Governo è in netta salita.

