Dal Mes all'intoccabile Arcuri, ecco perché è saltato l'accordo con Renzi

02 febbraio 2021 a

a

a

L'accordo non c'è, salta il banco nella maggioranza e iniziano ad emergere i primi dettagli. Francesco Bonifazi, il senatore di Italia viva da sempre più vicino a Matteo Renzi, mette una pietra tombale sulla trattativa spiegando con un tweet perché il tavolo è saltato e accusando di arroganza il M5s...

Il Mes, la prescrizione, la Torino-Lione, i ministri Bonafede e Azzolina, e l'intoccabile commissario Arcuri: non si è trovata l'intesa su nulla e con queste basi non c'è possibilità di apetura al Conte ter. "Se noi siamo gli arroganti, loro che sono?" si chiede polemicamente Bonifazi, ufficializzando la rottura insanabile.

Renzi stacca la spina a Conte e gela Fico: "Non c'è accordo su nulla" Acquazzone sul governo: i Cinquestelle chiedono la luna

"Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato" ha confermato Matteo Renzi. Secondo quanto emerge da fonti della maggioranza, al termine della due giorni del tavolo di lavoro sul programma, non c’è intesa sul verbale con cui si sarebbe dovuto chiudere il tavolo. A brevissimo il presidente della Camera Roberto Fico salirà al Quirinale per riferire sul mandato esplorativo.

Secondo quanto si apprende Fico, a cui è stato conferito un incarico esplorativo dal capo dello Stato, sta sentendo al telefono tutti i leader della possibile maggioranza di governo, prima di salire al Colle per riferire. La prima chiamata è stata proprio a Matteo Renzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.