Salvini: "Ora basta sinistra, il centrodestra è compatto e pronto a rilanciare il Paese"

“Il centrodestra è compatto e ha le idee chiare: non è possibile che la sinistra perda altro tempo, le priorità sono la salute e il lavoro degli italiani, non i litigi per poltrone e ministeri. Noi abbiamo le idee chiare su quello che serve per rilanciare il Paese, da un piano vaccinale serio al taglio delle tasse, dall’apertura immediata di tutti i cantieri fermi all’utilizzo più efficace dei fondi europei, da una profonda riforma della giustizia alla pace fiscale: basta chiacchiere, si è perso già troppo tempo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che oggi ha parlato con Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Antonio De Poli.

Intanto i capigruppo e i tecnici indicati dai partiti della vecchia maggioranza hanno terminato il lavoro sui contenuti e tirano le somme della due giorni di confronto (e scontro) al tavolo sul programma promosso dall’esploratore Roberto Fico. Il presidente della Camera, prima di salire «entro stasera» al Quirinale per riferire al Capo dello Stato l’esito del mandato esplorativo, si ritroverà nuovamente faccia a faccia con i leader della maggioranza uscente. Un secondo rapido giro di consultazioni per tirare le somme di una crisi il cui sbocco, al momento, appare ancora alquanto incerto e di difficile soluzione.

