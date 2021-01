Conte al Quirinale a mezzogiorno, prima deve girare un video. Gasparri esplode: appesi al cinegiornale Casalino

26 gennaio 2021 a

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà al Quirinale a mezzogiorno per dare le dimissioni da capo del governo al presidente Sergio Mattarella. È questo quanto trapela dopo che Il Cdm previsto per le 9 si è concluso e del premier, sulla via del Quirinale, non c'è l'ombra. Tra i cronisti assiepati davanti al palazzo presidenziale serpeggia una voce clamorosa che spiega i motivi del ritardo: Conte fa aspettare Mattarella perché sta girando un video di commiato a Palazzo Chigi. I social prima di tutto, anche perché è dai primi giorni della spallata di Matteo Renzi che è gara tra i protagonisti a imporre il proprio racconto di una crisi che molti hanno definito incomprensibile.

"Mentre l'Italia vuole sapere se la nonna anziana avrà il vaccino, mentre imprenditori e lavoratori non hanno un euro, questi cercano traditori e transfughi, basta che abbiano un simbolo parlamentare. Ora siamo al cinegiornale di Casalino che sta preparando il video di commiato del premier visto che non c'è più l'Istituto Luce", sbotta il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in diretta a La7.

