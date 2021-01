Mattia Feltri scoperchia il gender gap del Pd. La foto impietosa al Quirinale

31 gennaio 2021 a

a

a

A parole si riempiono la bocca di espressioni come riduzione gender gap, quote rosa, parità di genere. Nella pratica fanno tutto il contrario. A scoperchiare l'ipocrisia del Pd sulle disparità di genere è il direttore dell'Huffington Post Mattia Feltri. Donne trattate al momento buono al massimo come soprammobili. E nemmeno quel minimo che il galateo imporrebbe all’uomo in presenza di una signora...

Travaglio non molla: Conte premier, è andato benissimo. La Annunziata lo smonta così

Nel mirino del giornalista la salita al Colle dei democratici. "Il Pd che predica accanitamente la parità di genere, è salito da Sergio Mattarella con una delegazione di quattro uomini e una donna. Colpa mia, non ricordavo chi fosse. Poi l'illuminazione: è la presidente del partito, Valentina Cuppi, sindaco di Marzabotto", si legge nell'articolo di Feltri.

Nel Pd si comincia con la fronda contro Bettini, poi...

Cuppi, dicevamo. "Molto simbolica la città, per la strage nazista, e parrebbe molto simbolica" anche lei. Poi l'immagine che la dice lunga sulla reale concezione delle donne di chi predica bene, benissimo, e razzola come racconta Feltri. "Mentre scendevano lo scalone, i quattro uomini stavano davanti e lei dietro, ultima. Di cedere il posto non se ne parla, ma non cedere neanche il passo la dice lunga". Colpiti e affondati.

Conte non molla il Palazzo. Il piano B per restare anche con un altro premier

Per la cronaca la delegazione del Partito Democratico per il colloquio con Mattarella era composta dal segretario nazionale Nicola Zingaretti, dal vicesegretario Andrea Orlando, dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Nonché dalla presidente del partito Valentina Cuppi, dietro a tutti che nella foto si scorge a malapena...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.