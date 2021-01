Sondaggio sul gradimento di Conte? Italia Viva a valanga su Palazzo Chigi

31 gennaio 2021 a

a

a

Sondaggi politici con i soldi dei contribuenti? Scoppia la bomba a Palazzo Chigi, con Italia Viva che chiede chiarimenti. Mentre il governo di Giuseppe Conte, premier dimissionario, è in carica solo per gli affari correnti è bufera per una rilevazione che sarebbe stata commissionata da Palazzo Chigi.

Si sgretola la popolarità di Giuseppe Conte. In pochi giorni Mario Draghi già vale come lui

“Se fosse confermato quanto scrive ‘Il Fatto Quotidiano’, ovvero che la presidenza del Consiglio ha commissionato e pagato un sondaggio sul gradimento di Conte e il confronto con i leader dei partiti, saremmo di fronte ad un gravissimo abuso che sconfina nel danno erariale", scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

Sondaggio bomba, centrodestra oltre il 50 per cento. Partito di Conte, ecco perché Giuseppi ci crede

Un sondaggio, dunque, che potrebbe essere finalizzato a conoscere le potenzialità elettorali dell'"avvocato del popolo", mentre le voci di una lista o partito di Conte circola da settimane nei palazzi della politica, tanto che molti istituti di sondaggi stanno realizzando interviste mirate a riguardo. L'ultima è quella di Winpoll per il Sole 24 ore che dava il partito del premier dimissionario al 16,5 per cento. "A che titolo Palazzo Chigi spende i soldi dei cittadini per testare il gradimento personale di Conte come leader politico? A che titolo Palazzo Chigi, a maggior ragione in piena crisi di governo da oltre due settimane e con il presidente del Consiglio dimissionario, rileva il consenso dei singoli partiti? Mai nella storia della presidenza del Consiglio si era assistito ad un tale uso personalistico di risorse pubbliche, è urgente che se ne occupino il presidente dell’Anac Busia e la Corte dei Conti, presenterò un esposto”, attacca Anzaldi.

"Renzi, Pd... Mai dire mai". M5S, Meloni li sfotte: umiliati così

“Nel tentativo di suonare la grancassa – prosegue – a Conte, ‘Il Fatto’ stavolta ha giocato un brutto scherzo a Palazzo Chigi perché ha rivelato che il sondaggio pro Conte che da ieri viene fatto girare nelle redazioni è stato commissionato direttamente da Conte. La presidenza del Consiglio, però, non può commissionare sondaggi politici e partitici ma solo sull’attività di governo. Qualcuno ora ne risponderà”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.