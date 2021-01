Pochi soldi per costruire le Primule, ci tocca pagare i centri vaccini

Dario Martini 28 gennaio 2021 a

Il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, va a caccia di soldi per far sbocciare le Primule. Non è diventato tutto ad un tratto appassionato di giardinaggio, ma ha bisogno di reperire al più presto i fondi necessari per poter costruire i primi 21 padiglioni temporanei, con il simbolo del fiore disegnati dall’architetto Stefano Boeri, dove dovrà partire la campagna di vaccinazione di massa. I donatori che sceglieranno di accollarsi i costi dell’operazione saranno ricompensati con un semplice encomio. I più generosi si vedranno attribuire una targa che sarà apposta in bella vista sulle Primule.

Nell’attesa che il bando per scegliere chi dovrà progettare e costruire materialmente i padiglioni si chiuda (i termini per presentare le offerte si sono allungati di una settimana, fino alle ore 10 del 3 febbraio), il commissario ha pubblicato l’avviso per la ricerca dei sostenitori economici. Tutti coloro che «avranno offerto un contributo economico superiore a 400 euro riceveranno una nota ufficiale di ringraziamento - si legge nell’avviso - da parte del commissario straordinario per l’importante sostegno nella lotta contro la pandemia da Sars-CoV-2». La prestigiosa nota andrà richiesta per mail al commissario allegando copia del bonifico. Il premio maggiore, però, andrà a chi sceglie di donare l’importo in grado di coprire l’intero costo per realizzare un padiglione. Ovvero, 400mila euro (il bando del 21 gennaio, infatti, prevede una spesa complessiva di 8,59 milioni).

Si legge ancora nell’avviso: «Coloro che intendono "adottare una Primula", ossia offrire un contributo economico per soddisfare l’intero fabbisogno stimato in 400mila euro finalizzato alla completa realizzazione di una Primula, potranno acquisire il titolo di Sostenitore Unico e vedersi dedicata una targa (delle dimensioni indicative di 50cmx50cm) che sarà esposta permanentemente in luogo visibile all’interno o all’esterno della Primula sponsorizzata, o di ognuna delle Primule sponsorizzate, nella/e quale/i sarà riportata una menzione speciale per l’impegno decisivo e lo sforzo profuso dal Sostenitore Unico, con indicazione del relativo marchio o brand».

Per offrire la propria donazione ci sarà tempo «fino a quando permarranno le esigenze connesse alla realizzazione dei padiglioni temporanei».

Non è detto che la ricerca di sostenitori economici si chiuda qui. Arcuri, infatti, ha già previsto di realizzare altre 1.200 Primule. Se dovessero essere tutte costose come le prime 21, Arcuri avrà bisogno di un esercito di nuovi sponsor.

