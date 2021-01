Vaccino, Giuseppe Conte contro AstraZeneca e Pfizer: "Ridotte le dosi, inaccettabile"

23 gennaio 2021 a

"Ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali, come già stiamo facendo con Pfizer-Biontech, per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale". Il premier Giuseppe Conte dichiara guerra: dopo i ritardi di Pfizer, tocca ad AstraZeneca e il governo è costretto a rivedere di corsa il piano vaccini.

I ritardi "costituiscono gravi violazioni contrattuali che producono danni enormi all`Italia, il nostro piano è stato elaborato sulla base di impegni contrattuali liberamente assunti" e per questo, dice, "ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali per rivendicarne il rispetto". Anche l'Ue vuole fare chiarezza sui ritardi e ha convocato l'azienda inglese lunedì, indicando due obiettivi: avere un programma chiaro che consenta di pianificare le consegne e accelerare la distribuzione.

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, ha convocato le regioni assieme a Speranza e Arcuri per aggiornare il piano vaccini presentato dal ministro della Salute al Parlamento il 2 dicembre scorso: nel primo trimestre del 2021 sarebbero dovute arrivare in Italia 28 milioni e 269mila dosi, una quantità che adesso non sarà possibile rispettare. Inoltre AstraZeneca ha confermato la riduzione a causa di un problema alla produzione: un taglio del 60%, che, ha detto Conte, per l`Italia significherebbe passare da 8 milioni a 3,4 milioni di dosi. L'Italia arriverebbe quindi a fine marzo con metà dosi rispetto a quelle previste: meno di 14 milioni, compreso il milione e 300mila di Moderna, anziché 28.

