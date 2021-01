Da casta a salvaConte. Ecco chi sono gli Europeisti

28 gennaio 2021 a

I membri del gruppo “europeista” un anno fa avevano firmato per il referendum salvapoltrone contro il taglio dei parlamentari. Per i Cinque stelle facevano parte della casta, ora li chiamano a salvare Conte. Una delle tante contraddizioni di un Parlamento che davvero non merita più di stare in vita.

Regole fai da te, Conte e Grillo sono convinti di essere sopra gli altri

Come si legge nell'articolo pubblicato da "Repubblica", tutti e undici i senatori responsabili protagonisti delle consultazioni col presidente Mattarella avevano firmato contro la legge sul taglio dei parlamentari. Per questo soprattutto gli ex grillini li bollavano di essere salva-poltrone.

Dopo esattamente un anno di legislatura Conte Bis, la situazione appare completamente cambiata. Ma una cosa è rimasta sempre la stessa. Il desiderio di questi responsabili di salvare almeno poltrone e legislatura, l'ultima che potrà contare su 945 parlamentari. Insomma almeno come salva-poltrone sono rimasti coerenti. Ora, però, per i grillini non sono più casta ma sono diventati salva-Conte. Come dire, ora ci servite vi consideriamo diversamente. E chissà se tutto questo basterà per salvare l'ex presidente del Consiglio che sta provando in tutti i modi di rimanere a galla. Tra caccia ai responsabili e mercato delle vacche, stiamo assistendo a tutto e il contrario di tutto. Viva la coerenza a cinque stelle...

La strategia di Conte per tenere la poltrona ed evitare il rimpasto

