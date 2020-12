Conte scappa dal processo a Salvini

Francesco Storace 11 dicembre 2020 a

Non è esattamente quella che si dice una bella figura.

La notizia che all’udienza fissata da tempo per domani Giuseppe Conte non si presenterà è sorprendente. Sembra una fuga. Conte deve testimoniare all’incredibile udienza preliminare contro Matteo Salvini per la nave Gregoretti e fa sapere ai giudici che se vogliono ascoltarlo devono concordare con lui una data per andare a Roma.

Il che sa molto di casta. È una prerogativa del premier, ma ai più sembra un escamotage per non rispondere a domande scomode. E un testimone - a differenza di un imputato - ha l’obbligo di dire la verità se non vuole rischiare di essere indagato a sua volta.

Conte teme che emergano le sue responsabilità nella gestione del caso dei clandestini a bordo della Gregoretti. E per questo è alla ricerca della via d’uscita.

Ma tanto, prima o poi, anche lui dovrà spiegarsi di fronte ad un magistrato e agli avvocati di parte. Quel giorno arriverà assieme alla verità. Perché in quell'udienza preliminare non varrà solo la parola del premier.

