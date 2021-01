Nessuno dà consigli a Ciampolillo sul sì o no al Conte ter

27 gennaio 2021 a

Devono essere giornate davvero tristi quelle che trascorre Lello Ciampolillo, uno dei senatori più noti sui social. Di lui si ricorderà il voto in zona Cesarini in morte del Conte 2 e le esaltanti autocandidature a ministro dell’agricoltura. E ora che nessuno sembra cercarlo più per timore di dover pagare il prezzo della dieta vegana ad un suo voto favorevole a qualcosa, Ciampolillo fa sapere che sta riflettendo sul da farsi. E a Palazzo Madama, come è noto, le riflessioni sono salate assai.

“In questi giorni sto facendo le mie valutazioni, le mie scelte le saprete quando sarà il momento. Bisogna capire da chi sarà formato e sostenuto un eventuale Conte Ter, deciderò tra oggi e domani”, dice ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ovviamente mette curiosità e in trasmissione la domanda è d’obbligo: “Cosa le piacerebbe ci fosse nel Conte Ter?”. “Per esempio – risponde subito - si potrebbero rivedere le attuali restrizioni, magari guardando ad altri modelli che possono aver funzionato meglio. Per esempio il modello svedese, almeno studiarlo, capirlo, parlarci e fare un confronto”.

C’è anche spazio per i vaccini. Sui dubbi sulla vaccinazione, Ciampolillo aggiunge: “Io sono per la libera scelta, si dice ’free vax’, ritengo che ognuno debba poter scegliere per sé. C’è tantissima gente che si vuole vaccinare e c’è chi invece vuole spingere sulle proprie difese immunitarie. Credo sia importante che il vaccino debba essere una libera scelta”. Ecco a chi si riferiva Conte quando diceva di volere una maggioranza anche liberale…

