Conte diventa vegano pur di tenersi Ciampolillo. Cosa rivela l'ex grillino

Giuseppe Conte è così disperato che è disposto a diventare vegano da un giorno all'altro pur di tenere incollati al suo nome i "volenterosi". Come Alfonso detto Lello Ciampolillo, l'ex grillino ormai famoso per il suo voto in extremis in Senato che ha costretto la presidente Casellati a inventarsi una sorta di Var parlamentare per valutarne la validità.

La questione è "surreale"; come ha detto Daniele Capezzone a Quarta Repubblica ricordando la vicenda. "È vero che ha suggerito al premier di diventare vegano?", gli chiedono a Un giorno da pecora, la trasmissione di Radio 1 Rai. "Certo, l'alimentazione vegetale fa bene a tutti". E Conte che gli ha detto? "E lui mi ha risposto: 'ci penserò, mi interessa'".

Cosa si fa pur di provare a restare in sella. Niente più carne e formaggi, come nei pranzi più o meno frugali in centro tra una riunione e un Cdm come si apprende in questo video . Ma la quarta gamba val bene una fetta di bresaola e un po' di parmigiano.

