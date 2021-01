L'Aria che Tira, Vittorio Sgarbi sotterra il premier Conte: "Non mi sembra indispensabile"

26 gennaio 2021 a

"Se io avessi ministro Giorgio Palù lo ascolterei, Speranza non lo ascolto. Bassetti ha detto che da quando il governo è in crisi l'epidemia sta declinando, quindi meno intervengono meglio è. Se stanno fermi l'epidemia cala". Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino in collegamento con L'aria che tira su La7 sotterra il governo rossogiallo definendolo "di beccamorti". "Secondo me si può andare alla terza fase, Conte non mi sembra più indispensabile, e i 5 Stelle possono ora esprimere una personalità al loro interno da piazzare a Palazzo Chigi".

L'epitaffio di Sgarbi dalla "spoglia" casa sulla quale anche la conduttrice ironizza arriva forte e chiaro: "Governo di beccamorti" dice ribadendo quello che il critico ha già cinguettato sui suoi profili social: "Siamo ormai all'accanimento terapeutico - aveva scritto su Twitter -. Questo è un governo di moribondi. Caro Mattarella, quando staccherai la spina sarà sempre troppo tardi". Parole rivedute e corrette, ma non smentite, dalla Merlino, dove ha auspicato una soluzione "tecnica" per fare tabula rasa di questo esecutivo.

