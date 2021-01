Per Conte i follower vengono prima di Mattarella. Incredibile sgarbo al Colle

26 gennaio 2021 a

A quanto pare Conte ha fatto attendere il Colle. Prima del presidente vengono i follower... Il consiglio dei ministri per annunciare le dimissioni del premier si è concluso, ma Giuseppe Conte ha chiesto di poter posporre l’appuntamento al Colle alle 12.

Le voci che girano parlano della volontà del presidente del Consiglio di spiegare la situazione in un video per i social prima di lasciare Palazzo Chigi in direzione Quirinale.

Il che appare abbastanza incredibile, ogni forma istituzionale gettata come se non fosse sostanza.

È bene recuperare invece serietà in una crisi creata tutta all’interno di una maggioranza fragilissima, in cui l’unica opzione salvezza arriva dalla creazione di un gruppo parlamentare al Senato composto da quelli che hanno già faticato a far raggiungere quota 156 al Conte 2.

E costoro dovrebbero offrire la garanzia per un terzo governo del premier in finta pace con Matteo Renzi, che non vogliono più come alleato determinante. Si stanno cacciando nel solito vicolo cieco...

Resta da vedere ovviamente che cosa nel penserà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che fa sapere di esigere soluzioni solide e non pasticciate per portare avanti la legislatura. Ma Conte preferisce pensare ai social....

