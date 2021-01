Il Conte bis è al capolinea. Il premier al Quirinale per le dimissioni

26 gennaio 2021 a

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. L''auto del premier ha varcato i cancelli del Quirinale intorno a mezzogiorno. Intanto c'è attesa per un video girato dal premier prima di salire - circostanza che ha di fatto costretto Palazzo Chigi a chiedere di far slittare l'incontro - in cui Conte spiegherebbe i motivi del gesto.

Non sarebbe prevista una conferenza stampa, infatti, al termine del colloquio tra lui e il capo dello Stato. Certo, registrare le proprie impressioni prima dell'incontro è singolare. Un'altro episodio irrituale di questa crisi di governo.

