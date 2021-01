Un milione senza cassa integrazione. Gasparri sbotta: via i grillini dall'Inps

25 gennaio 2021 a

Il dato è che un milione di lavoratori aspettano ancora la cassa integrazione. "È inutile che l’Inps si arrampichi sugli specchi colta in fallo da un giornale", attacca il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che spiega: "Al 31/12/20 là domande ancora giacenti per la Cassa Integrazione ordinaria erano CiGO 33.000 pari a circa 300.000 lavoratori; per il FIS le domande giacenti erano 33000 pari a circa 240.000 lavoratori; per la CIGD le domande giacenti erano 109.000 pari a circa 400.000 lavoratori. In totale siamo a circa 1milione di lavoratori in attesa. Le notizie diverse diffuse non sono vere. Basta con gli inadeguati grillini al vertice dell’INPS", scrive il senatore azzurro.

Video su questo argomento Allarme Inps: buco da 16 mld per Cig Covid, prestazioni a rischio TMNews

Il riferimento è ai dati riferiti al mese di novembre e riportati oggi sulle pagine di "Repubblica" secondo cui sono più di un milione i lavoratori in attesa della cassa Covid. "Repubblica" scrive che ci sono circa 200mila pratiche in giacenza, un terzo delle quali risalenti addirittura al mese di marzo".

