Conte prende ancora tempo: al Quirinale ci va domani. Dimissioni e poi... il piano di Giuseppi

25 gennaio 2021 a

a

a

Il governo è appeso a un filo ma Giuseppe Conte prende ancora tempo. Dopo una giornata di voci che si sono rincorse, senza smentita, sulla salita al Colle del presidente del Consiglio per rassegnare le dimissioni, trapela la notizia che Conte salirà al Quirinale domani mattina, solo dopo il Consiglio dei ministri in cui condividerà con la squadra di governo la decisione di dimettersi. Il Consiglio dei ministri sarebbe previsto per le 9.

Salvini stronca il Conte ter: si dimette? Basta governicchi, c'è solo il voto

Ventiquattro ore che potrebbero essere utili per andare a caccia di qualche "responsabile" rimasto finora nascosto. In ogni caso, l'obiettivo di Conte è di dimissioni lampo per farsi affidare un nuovo mandato esplorativo per il Conte Ter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.