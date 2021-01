Dimissioni, cosa aspetta Conte? La voce bomba da Mentana, premier all'angolo

25 gennaio 2021 a

Giuseppe Conte dovrebbe salire oggi al Colle ma il colloquio con il capo dello Stato rischia di slittare per le indecisioni del premier. A raccontare le ore di tensione tra Palazzo Chigi e il Quirinale è Enrico Mentana che ha allestito negli studi di La7 una #maratonamentana non appena si è capito che potesse essere il giorno decisivo del governo rossogiallo.

Ma quando salirà al Colle? Le prime voci davano oggi pomeriggio il premier da Sergio Mattarella, ma poi l'"accelerazione" ha subito un rallentamento. "Potrebbe esserci un consiglio dei ministri prima per rendere il passaggio ancora più istituzionale", sintetizza Mentana. L'inviata del Tg La7 Alessandra Sardoni sottolinea che il premier è ancora a palazzo Chigi e potrebbe recarsi al Colle per dare le dimissioni e il colloquio sarebbe slittato in serata o addirittura domani mattina. Perché Conte è indeciso sul da farsi e strattonato da una parte e dall'altra. Il Pd vorrebbe dimissioni lampo per aprire una crisi formale prima del voto sulla giustizia che a oggi non può passare e il premier sembrava pronto ad accettare questo passaggio. Ma c'è un punto derimente: Conte non ha i gruppi parlamentari che aveva promesso a Sergio Mattarella per sostenere la maggioranza dopo l'uscita di Italia Viva.

Nel frattempo arriva la notizia che l'Udc, pezzo chiave della ricerca dei costruttori ancor di più dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Lorenzo Cesa, "ha diffuso una nota durissima - spiega Mentana - il partito resta fuori dai giochi, no alla fiducia al governo e no alla relazione di Bonafede. In politica mai dire mai, ma se i segnali son questi...".

Ma "Conte può fare anche due mosse, prima salire al Quirinale per informare il presidente, poi dopo un punto con la maggioranza tornare al Colle per dare le dimissioni...", sono i rumors che arrivano in studio. A quante pare, l'incertezza domina quelle che potrebbero essere le ultime ore del Conte bis.

