Rubano il motorino alla leghista disabile. Salvini: vergogna, vigliacchi

Le hanno rubato il mezzo che le permette di spostarsi, molto probabilmente per il suo impegno in politica. È accaduto a Firenze, la vittima è Michela Monaco, consigliere comunale della Lega. "Un gesto vergognoso, da vigliacchi", scrive su Instagram Matteo Salvini postando la foto della consigliera sul mezzo che le è stato sottratto. "Qualcuno stanotte le ha rubato il motorino per la sedia a rotelle, che le serve per spostarsi in autonomia. Tutta la mia solidarietà a Michela Monaco, consigliere comunale della Lega a Firenze e ragazza esemplare per impegno e tenacia: un grande abbraccio, siamo tutti con te. P.s. Se qualcuno avesse visto qualcosa o avesse informazioni, lo segnali alle Autorità. Il motorino si ricompra, ma sarei contento di vedere la faccia di chi può compiere un simile gesto".

