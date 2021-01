Questo governo è antipopolare, non vogliamo soldi. Lo sfogo di Rizzo sul centenario del PCI

24 gennaio 2021 a

Si allarga la polemica sui soldi destinati alle celebrazioni del centenario del PCI. Dopo la Meloni è il turno del Segretario generale del Partito Comunista, Marco Rizzo, che rifiuta di voler usufruire di fondi provenienti da un governo antipopolare. «In merito al provvedimento di stanziamento da parte del governo di finanziamento per il centenario della nascita del Partito Comunista. Noi veri comunisti non vogliamo un Euro da questo Governo antipopolare - attacca Rizzo - Le commemorazioni per il Centesimo anniversario della nostra nascita le abbiamo fatte e le faremo solo col contributo dei nostri militanti e simpatizzanti. Disprezziamo e denunceremo politicamente chiunque approfitti di questa "marchetta" che probabilmente andrà ad organizzazioni che hanno lo stesso dna di chi ha sciolto il Pc».

