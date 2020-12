Assunzioni al ministero degli Esteri, manovra sotto accusa. Marco Rizzo tuona contro Luigi Di Maio: "Senza vergogna"

22 dicembre 2020 a

a

a

Anche Marco Rizzo attacca Luigi Di Maio per le assunzioni alla Farnesina autorizzate nella manovra di bilancio. L’esponente comunista è durissimo: "Con Di Maio una valanga di assunzioni alla Farnesina? Guardate l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approvato in commissione - denuncia Rizzo sui social - Firmato dall’On. Suriano del M5S". Si legge nell'emendamento: autorizzare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) ad assumere a tempo indeterminato, nell’anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale e 50 dipendenti della III area funzionale a decorrere dal 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dal 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dal 2023. "I soldi arrivano dall’articolo 209, o meglio conosciuto come la “marchetta per parlamentari. Senza parole e senza vergogna" tuona Rizzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.