Incubo per gli italiani. Salvini spara a zero sul governo ammucchiata

Matteo Salvini asfalta il tentativo di trasformare il governo d'Italia in un'ammucchiata. Tutti con tutti, sinistre comprese, solo per salvare la poltrona e far proseguire l'agonia di una legislatura ormai allo stremo. Il leader della Lega prende posizione apertamente su Facebook.

"Il “governo ammucchiata” - scrive Salvini - il governo tutti insieme con PD e sinistre, può essere il sogno di qualche giornalista, di qualche editore, di qualche banchiere o faccendiere fantasioso. Per me e per milioni di Italiani sarebbe solo un incubo. Diamo forza e fiducia agli Italiani! Buon sabato Amici".

