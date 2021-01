Flavio Briatore contro Mariarosaria Rossi: "Il declino di Forza Italia con lei". Querela in arrivo

23 gennaio 2021 a

a

a

Mariarosaria Rossi? Secondo Flavio Briatore sarebbe la senatrice azzurra - protagonista del voto di fiducia in Senato a Giuseppe Conte - la colpevole del declino di Forza Italia. L'imprenditore che non ha mai approvato i provvedimenti del governo rossogiallo e dopo aver elogiato Matteo Renzi per aver scatenato, si è scagliato contro parlamentari voltagabbana finiti nel gruppo dei responsabili, nato per sostenere il premier non far cadere il governo. E proprio la senatrice di Forza Italia - che il 19 gennaio al Senato ha votato la fiducia al governo - è stata definita da Briatore come "l'inizio del declino di Forza Italia". Un'affermazione che l'ex fedelissima del Cavaliere, non ha gradito minacciando querela: "Sono giudizi gravemente lesivi della mia persona e della mia attività parlamentare, valuterò coi miei legali se intraprendere nelle sedi opportune le azioni atte a tutelarmi" ha dichiarato la senatrice.

Maria Rosaria Rossi va da Conte. Quali manovre a Palazzo Chigi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.