Maria Rosaria Rossi va da Conte. Quali manovre a Palazzo Chigi

22 gennaio 2021 a

Dopo aver votato la fiducia al governo Conte, sono arrivati gli insulti, le minacce di morte sui social. La senatrice Maria Rosaria Rossi denuncia sul suo profilo Instagram di ricevere «insulti e minacce da giorni» ma quello che «davvero conta sono tutti quei messaggi di stima, di affetto e di sostegno ad andare avanti». «Siete la mia forza», scrive l’ex di Forza Italia che, apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, sarebbe stata a lungo a palazzo Chigi dove avrebbe avuto un incontro con il premier Giuseppe Conte.

Si tratta della sua seconda volta dopo essere stata ricevuta la sera del sì a palazzo Madama. Rossi ancora non si è iscritta al gruppo Misto ma farà parte del nuovo gruppo parlamentare che i "pontieri" di Conte stanno provando a formare nei prossimi giorni. Le trattative, infatti, sono in una fase complicata, ma esistono ancora gli spazi per andare a buon fine. Rossi preferisce mantenere la consegna del silenzio sulla sua scelta, sofferta ma consapevole. Nessuna ripicca personale nei confronti dell’attuale cerchio magico, né c’è lo zampino di Silvio Berlusconi, avrebbe assicurato la "neo responsabile" a chi ha avuto modo di sentirla in queste ore.

