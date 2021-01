Inchiesta Asl, Lega all'attacco di Zingaretti e D'Amato: dimettetevi

22 gennaio 2021 a

a

a

"Mancanza di trasparenza, irresponsabilità e provvedimenti privi di ogni legittimità. La sanità laziale è sempre più malata". Simona Baldassarre, medico ed europarlamentare della Lega va all'attacco del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del suo assessore alla Sanità Alessio D'Amato, in merito all’inchiesta della procura di Roma che li vede coinvolti nella vicenda delle nomine Asl, avvenute nel 2019, per posti chiave della sanità romana. "Persone incompatibili e senza titolo che si occupano della salute e della vita delle persone. Vergogna! Per guidare un’azienda sanitaria è necessario 'aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione'. Questo dice la legge. Ma per Zingaretti e D’Amato la legge non vale. Vale l’interpretazione", attacca Baldassarre.

Nomine Asl, indagati Zingaretti e D'Amato

"'Vi è stata infatti, un'interpretazione estensiva della norma, per dar modo a un'ampia platea di professionisti di partecipare' si è giustificato l’Assessore alla sanità D’Amato su un quotidiano. Stucchevole e offensivo. Caro D’Amato, la legge non si 'estende', si applica. E se non ha altre risposte da fornire, si dimetta. Insieme a Zingaretti”, conclude la nota dell'europarlamentare della Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.