Grillini zitti sui guai di Zingaretti. Salvini: non fermate la caccia ai voltagabbana

Certi princìpi non valgono se c'è da salvare la poltrona. Matteo Salvini smaschera le miserie grilline: “Prorogate le indagini che coinvolgono il governatore Zingaretti per le nomine nelle Asl del Lazio. I cittadini meritano chiarezza e rapidità, anche per le eventuali ricadute sul governo nazionale: i guai del leader Pd complicano il reclutamento di voltagabbana o per il Movimento 5 Stelle i politici indagati non sono più un problema?”, dice il leader della Lega con riferimento all'inchiesta romana.

Nomine Asl, indagati Zingaretti e D'Amato

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, infatti, come scritto oggi da Il Tempo risultano indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine dei dirigenti delle aziende sanitarie. Nel mirino dei magistrati di piazzale Clodio ci sono una decina di persone, tra cui alcuni dirigenti delle Asl. L’obiettivo dell’inchiesta è quello di verificare se sia o meno stato commesso un abuso d’ufficio.

