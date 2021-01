Pur di evitare il voto sono pronti a tutto. Cosa dice Fiano su Renzi a L'aria che tira

22 gennaio 2021 a

a

a

I responsabili non bastano al premier Giuseppe Conte, e pur di non andare alle elezioni la maggioranza è pronta a reimbarcare Matteo Renzi. Emanuele Fiano, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ammette che il tono di certe interviste che chiudono la porta a Italia Viva va preso con le pinze. "C'è uno spazio" per ricucire con Renzi, uno spazio "molto piccolo, residuo, ma in politica non si deve scartare nulla" dice Fiano, deputato del Pd.

Lo spazio di manovra è esiguo e "non è colpa del Partito Democratico, ma il tempo è poco", continua e il giornalista David Parenzo, spesso ben informato su quello che accade a sinistra, conferma: "Mai dire mai. Fino a quando regge l'asse Pd-M5s il premier può dormire sonni tranquilli".

Fuga da Forza Italia, scende in campo Berlusconi. "Datemi i nomi ", così guasta i piani di Conte

Osservato speciale Riccardo Nencini, titolare del simbolo del Psi e "volonteroso" di sostenere il governo anche se l'apertura a Renzi "è la via maestra". Pur di non andare a elezioni sono pronti a tutto. Anche a ricucire con Renzi una frattura che sembrava insanabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.