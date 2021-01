Il potente grillino trova posto all'amica. Gossip selvaggio e foto sexy tra i 5Stelle

Gianfranco Ferroni 22 gennaio 2021 a

Nei palazzi della politica si parla e si sparla di sesso. Sempre. Protagonisti uomini, donne e non solo. Il turno stavolta è quello di un esponente grillino, potente. Tra chi non lo ama, proprio nel movimento, gira voce che «il nostro caro collega ha piazzato l’amichetta segreta, ma mica tanto, in un carrozzone pubblico». Un posto, pare, invidiabile. Però tanti dicono di aver conosciuto la ragazza, negli anni. Conservando nel cellulare immagini molto sexy scattate in camere d’albergo. Erano a cinque stelle, anche gli hotel. Ma i grillini quando la finiranno di essere così pettegoli?

