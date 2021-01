Governo, Bernini sgancia la bomba ministeri: cosa offre Conte ai "volenterosi"

21 gennaio 2021 a

Il tempo stringe, il premier Giuseppe Conte deve allargare la striminzita maggioranza che lo supporta al Senato, come chieso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non senza contropartite politiche. "Nel tentativo di dare una parvenza di dignità all’affannosa ricerca di parlamentari per puntellare la sua ex maggioranza, Conte sta alternando offerte temerarie a improbabili acrobazie politiche, come quella di presentare il sistema proporzionale come garanzia di stabilità", afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

La parlamentare azzurra sottolinea come "la stagione del cambiamento grillino è stata quindi solo un grande bluff che sta finendo con una grande abbuffata di poltrone e strapuntini, oltre che col ritorno in grande stile di usi e consumi della vecchia politica. Aspettiamo solo l’ultimo tassello: lo spacchettamento dei ministeri per avere più posti disponibili da offrire ai cosiddetti volenterosi". Più poltrone da spartire. "Un’ipotesi che Palazzo Chigi si guarda bene dallo smentire, e che sarebbe la degna conclusione di questo teatrino degli orrori", denuncia la Bernini.

