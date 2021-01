Ma quale maggioranza! In Senato c'è solo in tre commissioni

20 gennaio 2021 a

Così non si governa. La maggioranza strappata da Giuseppe Conte in Senato basta a tenere in vita il governo ma nelle commissioni parlamentari il discorso cambia. La capacità di manovra dell'esecutivo è a forte rischio.

Secondo una stima del Sole 24 ore la maggioranza sarebbe in vantaggio solo in tre dei 14 parlamentini del Senato, ovvero le commissioni Finanze, Agricoltura e Lavoro. In altre tre commissioni - Affari costituzionali e Bilancio che vedranno arrivare anche il Recovery plan, Industria e Politiche Ue - si profila il pareggio, che da regolamento del Senato equivale a una bocciatura. Conte resta a galla, forse. Ma il Paese si blocca.

Salvini affonda il governo Conte-Ciampolillo: "Salvato da chi vuole curare il Covid con le canne"

