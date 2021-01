Salvini affonda il governo Conte-Ciampolillo: "Salvato da chi vuole curare il Covid con le canne"

20 gennaio 2021 a

"Il premier Giuseppe Conte è impegnato al Senato-mercato con i Ciampolillo, andiamo bene", attacca Matteo Salvini della Lega in una diretta facebook. Il senatore Alfonso detto Lello Ciampolillo, insperata stampella del governo rossogiallo che ieri ha strappato la fiducia in Senato, è l'uomo del giorno. "Ciampolillo, andatevelo a cercare su Internet: tra le sue proposte c’è di combattere il Covid con la droga, cioè se fumo le canne allontano il virus, o combattere la xylella con il sapone" dice Salvini elencando le imprese del senatore ex M5s, espulso perché non pagava le quote. "Ciampolillo chiede di denunciare come ladro chi beve latte, perché il latte è del vitelllo - incalza Salvini - in tempi normali si potrebbe ridere, ma a me cadono le p***e, come dicono a Oxford... mi cadono le braccia".

Ok alla fiducia: 156 sì, 140 no e 16 astenuti. Ma scoppia il caos su Ciampolillo e la Casellati chiede il Var

Il caso dell'ex grillino è scoppiato quando la presidente del Senato ELisabetta Casellati ha dovuto inventarsi il "Var" del voto di fiducia, in quanto Ciampolillo (seguito da Nencini) si è presentato all'ultimo secondo.

Il senatore barese, tra l'altro, elesse a residenza un albero di ulivo per salvarlo dall'abbattimento per l'epidemia di xylella nelle campagne pugliesi.

Ciampolillo diventa una star. Il voto fantozziano scatena Selvaggia Lucarelli

"Al Quirinale ci andremo anche noi a ragionare con il Presidente della Repubblica in maniera assolutamente pacata e rispettosa, chiedendo se una maggioranza con Monti, Mastella, Ciampolillo, ex forzisti, ex grillini e senatori a vita può essere quella che risolve i problemi dell’Italia", ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della diretta sui social.

