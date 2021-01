Il governo lavora alla proroga della Cig fino a 26 settimane

20 gennaio 2021 a

Proroga della cassa integrazione Covid-19, che arriverà fino a 26 settimane "per assegno ordinario" e Cig in deroga; sgravio contributivo al 100% alternativo all’utilizzo della cassa per chi riporta i lavoratori in azienda e rifinanziamento da 1,5 miliardi del fondo istituito in legge di Bilancio per garantire un «anno bianco» contributivo ai lavoratori autonomi.

È il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo., ad annunciare le misure su cui sta lavorando in vista del nuovo Dl Ristori nei prossimi giorni al centro di un nuovo confronto con sindacati e imprese

