La Ghisleri azzera Di Maio: si è parlato di lui solo per la mano sulla mascherina

In disparte, fuori dai giochi, annientato dalla caccia del premier Giuseppe Conte a chiunque in Senato possa sostenere quel che resta del governo rossogiallo. È Luigi Di Maio, quasi assente dalla cronaca politica degli ultimi due giorni. A suonare il de profundis delle fortune politiche dell'esponente del Movimento 5 Stelle è Alessandra Ghisleri, regina dei sondaggi di Euromedia Research, in collegamento con Studio24 su Rainews. Il commento sul ministro degli Esteri è lapidario: "Si è parlato di lui solo per la mano sulla mascherina", è la sentenza della Ghisleri che ricorda la foto che ha spopolato sui social. Durante il dibattito alla Camera per la fiducia a Conte il grillino parla al telefono e per nascondere il labiale a occhi indiscreti mette la mano sulla bocca. Peccato che avesse , come tutti, la mascherina...

Il genio Di Maio pizzicato al telefono. FdI lo massacra: la foto che dice tutto!

A proposito di sondaggi, chi sale e chi scende tra i protagonisti della crisi di governo? Per la Ghisleri gli italiani ancora non ci hanno capito molto. "Abbiamo provato a testare le motivazioni di Matteo Renzi senza collegarle a lui e le persone le condividevano in maggioranza. Quindi ci si chiede perché non ne abbiano parlato nella maggioranza ma si sia andati allo strappo. Bisognerà vedere come gli italiani prenderanno il modo in cui andrà avanti il governo".

