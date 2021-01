Quando il genio Di Maio è pizzicato al telefono dalla Montaruli. Si copre la bocca ma ha la mascherina...

19 gennaio 2021 a

a

a

Un genio. Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia ha pizzicato a Montecitorio quel gran volpone di Luigi Di Maio al telefono. Fin qui, può succedere. Ma la cosa straordinaria della fotografia è il ministro degli Esteri che si copre le labbra. “Occhio al labiale”, gli deve aver insegnato Rocco Casalino. E lui, per non farsi sorprendere mentre parla al telefono, esegue. Ma ditegli che con la mascherina non serve... E la Montaruli lo immortala su Twitter: “La mano sulla mascherina. In una foto tutto”. Mito.

La mano sulla mascherina. In una foto tutto #Buongiorno pic.twitter.com/GyvfwXsSOW — Augusta Montaruli (@augustamontarul) January 19, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.