Crisi di Governo, votazione chiusa sulla fiducia. Esplode il caos su Lello Ciampolillo

19 gennaio 2021

Al Senato la votazione è chiusa ma scoppia il caso Lello Ciampolillo. Il governo di Giuseppe Conte alla prova del Senato incassa la fiducia ma i numeri non vengono ufficializzati per il caos esploso dopo il voto del senatore Ciampolillo (ex M5S) arrivato in ritardo sulla seconda chiama. Dopo le vibranti proteste della maggioranza per permettergli di votare sulla fiducia al governo, la presidente del Senato, Maria Alberti Casellati, chiede di rivedere il video per stabilire se la richiesta sia arrivata prima o dopo il suo pronunciamento sulla chiusura del voto. Una sorta di "Var" politica.

Nel frattempo Antonio Tajani tuona contro i voltagabbana di Forza Italia: "Chi ha votato sì al governo Conte è fuori". Tajani si riferisce in particolare al voto favorevole della senatrice Maria Rosaria Rossi, in passato molto vicina al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

