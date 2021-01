Chi imbarca Conte nel suo partito, il piano segreto per fregare M5s e Pd. L'ira del big grillino: "Che schifo"

19 gennaio 2021 a

Un partito di ex 5Stelle per svuotare il Pd, così Giuseppe Conte medita il delitto perfetto. Il premier resta in sella, almeno secondo le previsioni del voto di fiducia oggi al Senato, e si mangia Pd e M5s. Secondo gli ultimi sondaggi un "partito del premier" si attesterebbe intorno al 12 per cento, svuotando soprattutto il Partito democratico. Ma chi farebbe parte della "cosa" dell'avvocato del popolo? Molti peones ex grillini, rivela Repubblica. Che racconta i malumori degli esponenti del Movimento 5 stelle sulla caccia di Conte agli ex grillini per il Senato e oltre. "Ma come? Noi ci comportiamo responsabilmente e non possiamo neanche chiedere un altro mandato e questi si fanno assicurare la candidatura? Ma che schifo è?", sibila un big M5s.

Intanto continua la ricerca di voti in Senato per tenere in vita il governo. Le ultime voci danno una trattativa per far tornare in aiuto del governo gli ex grillini Tiziana Drago, Lello Ciampolillo e Mario Giarrusso. Vuole imbarcare tutti, pure quelli espulsi tra mille polemiche.

