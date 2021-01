Crisi governo, Matteo Renzi in Senato: "C'è bisogno di un governo più forte"

19 gennaio 2021 a

"C'è bisogno di un governo più forte, ora o mai più". Matteo Renzi parla per primo la parola dopo la pausa in Senato e attacca il governo rivolgendosi direttamente al presidente Giuseppe Conte e condannando l'arrocco istituzionale del premier di fronte alle emergenze del Paese: "Il suo non è il migliore dei governi, per affrontare la tragedia in corso serve un esecutivo più forte". Poi affonda: "Lei ha avuto paura di salire al Quirinale, signor Presidente, perché ha scelto un arrocco che temo sia dannoso per le istituzione". E sull’incomprensibilità della crisi, ribadita più volte dal premier: "Non faccia torto alla sua intelligenza, sono mesi che le chiediamo una svolta". Ed elenca le tre enormi crisi aperte in Italia, da tempo: "La crisi economica, -10% e le previsioni ottimistiche del ministero dell'Economia sono smentite dalla Banca d'Italia che prevede una peggiore al mondo sulla economia. La crisi sanitaria, il peggior rapporto tra popolazione e decessi per Covid. La peggior crisi educativa e scolastica: l'Italia è il Paese che ha mandato di meno a scuola i ragazzi che nel resto d'Europa". Il leader di Italia Viva parla per venti minuti e ribadisce che l'Italia non si merita uno scambio di poltrone indecorose: "Signor presidente lei non può cambiare le idee per mantenere la poltrona".

