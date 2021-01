Lazio, Lega all'attacco: Zingaretti assente al consiglio su scorie nucleari?

18 gennaio 2021 a

"Daremo battaglia per respingere al mittente il deposito di stoccaggio delle scorie nucleari nel Viterbese sia nelle istituzioni sia nel territorio. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, esca allo scoperto, la smetta di nascondersi e venga a dare una giustificazione riguardo il silenzio assenso su una scelta folle. Domani lo aspettiamo in Aula oppure scapperà ancora?". Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, promotore del consiglio straordinario di domani sul ''Programma nazionale per l'individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari''.

"Il Lazio ha bisogno di un Presidente di Regione che si impegni h24 a difesa degli interessi dei cittadini, invece Zingaretti sembra ricordarsi del proprio incarico amministrativo soltanto quando riceve lo stipendio", concludono i leghisti.

